AÖL 2019 ek sınavlar ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman?

AÖL sınavlarının ardından ek sınavlar için başvurularını yapmayı sürdüren adaylar için son gün 1 Ağustos! Peki, Açık lise kayıt yenileme ne zaman? Başvurular nasıl yapılır? Açık lise kayıt yenileme 2019…

AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenecek olan AÖL ek sınavları için başvurular 29 Temmuz- 1 Ağustos arası yapılacak. Sınava katılım bedeli ise 30 TL'dir. Ek sınavlar da 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağı için öğrencilerin ek sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek, öğrencilik durumlarını ek sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekiyor.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim-öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos- 27 Ağutos tarihlerinde yapılacak

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos,

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim,

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık tarihlerinde olacak.