AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL ne zamana ertelendi?
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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL ne zamana ertelendi?

08.02.2021 11:58 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:03
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? 2021 Açık Lise AÖL ne zamana ertelendi?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınav takvimi açıklamasını bekliyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pandemi sebebiyle ertelenen 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Açık Öğretim Lise sınavları için araştırmalar yapılmaya başlandı. AÖL sınavlarına girecek olan sınav tarihlerini araştırıyor. Peki yeni açıklanan sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesisınavları ne zaman yapılacak?

AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafındanonline olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. Online sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar vb. araçlarla girilebilir.

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitesinden paylaşılacaktır.

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