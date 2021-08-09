AÖF yaz okulu sınavı online mı 2021? AÖF yaz okulu sınavı tek sınav mı, online mı yapılacak?
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AÖF yaz okulu sınavı online mı 2021? AÖF yaz okulu sınavı tek sınav mı, online mı yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mı 2021? AÖF yaz okulu sınavı tek sınav mı, online mı yapılacak?
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Son Dakika: AÖF yaz okulunun online olup olmaması bir çok kişi tarafından merak edilmektedir. 2020-2021 Eğitim yılının AÖF Yaz okuluna kayıtları Temmuz ayında sona erdi. Kayıt olan öğrenciler ise AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman araştırmasına başladı. Sınavın nasıl olacağını merak eden öğrenciler AÖF yaz okulu sınavı online mı 2021? Diye aratmaktadırlar. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı 2021? AÖF yaz okulu sınavı tek sınav mı, online mı yapılacak?

Son Dakika: AÖF yaz okulunun online olup olmaması bir çok kişi tarafından merak edilmektedir.2020-2021 Eğitim yılının AÖF Yaz okuluna kayıtları Temmuz ayında sona erdi. Kayıt olan öğrenciler ise AÖF Yaz okulu sınavı ne zaman araştırmasına başladı. Sınavın nasıl olacağını merak eden öğrenciler AÖF yaz okulu sınavı online mı 2021? Diye aratmaktadırlar. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı 2021? AÖF yaz okulu sınavı tek sınav mı, online mı yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF Yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF Yaz okulu sınavının yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

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