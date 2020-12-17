AÖF sınavları ne zaman bitecek? Açık öğretim sınavları son gün ne zaman? AÖF sınav tarihleri 2020!

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavları 12 Aralık itibariyle başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan yapılan sınavların tarihleri araşırılmaya devam ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖF online sınavlarıyla ilgili bilgiler…

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi ara sınavları Covid-19 tedbirleri kapsamında online olarak yapılıyor. 12 Aralık'ta başlayan AÖF güz dönemi ara sınavları, 21 Aralık Pazartesi günü son bulacak. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Anadolu Üniversitesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada ifadelerine yer verildi."Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020 ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir."

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NASIL OLACAK?

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.

-Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecek.

-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait.

AÖF 2020 - 2021 VİZE SINAV TARİHLERİ

AÖF sınav takvimine göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. 5. yarıyılda görülen fark dersleri için ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. AÖF sınav giriş ekranına https://www.anadolu.edu.tr/e-sinav sayfasından ulaşabilirsiniz