AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF sınav soruları 2022 indir!
AÖF öğrencileri dönem sonu sınavlarına girdi ve sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki, AÖF sınav soruları yayınlandı mı? İşte, AÖF sınav soruları 2022 indirme linki!
AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştı. Sınav sonrası adaylar sonuçlarını merak ederken AÖF sınav soruları yayınlandı mı? AÖF sınav soruları 2022 indirme linki konularını araştırdı.
AÖF SINAV SORULARI YAYINLANDI MI?
AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştı. AÖF soru ve cevapları erişime açıldı. Aşağıda linke tıklayarak erişebilirsiniz.
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