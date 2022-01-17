AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir? sorusu gündem oldu. AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? AÖF sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...