AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir? - Haberler
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir?
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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir? sorusu gündem oldu. AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki Açıköğretim Fakültesi AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? AÖF sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarını olan öğrenciler sonuçların neden açıklanmadığını, ne zaman açıklanacağını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Sonuç sorgulama ekranına nasıl girilir? Detaylar haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi sınav sonuçları açıklandı. ÖğrencilerÖğrenciler sonuçlarını https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden öğrenebilecek.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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Anadolu Üniversitesi, Aöf, Gündem, Yaşam, Haber

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