AÖF şifre alma işlemi: AÖF şifresi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi öğrencileri tamamlanan ilk sınavların ardından sınav sonuçlarını bekliyor. AÖF şifresi almak isteyen öğrenciler ise AÖF şifresi nasıl alınır? sorusunun cevabını merak ediyor. AÖF şifre alma, AÖF şifremi hatırlamıyorum başlıklarını sizler için derledik.

Anadolu Üniversitesi sistemine dair merak edilenleri sizler için derledik.

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin İnternet üzerinden istedikleri zaman ve mekânda bireysel özelliklerine uygun olarak ders çalışmalarına olanak tanıyan bir dizi elektronik öğrenme hizmetinden oluşan e-Öğrenme hizmetleri; e-Kitap, e-Televizyon, e-Alıştırma, e-Sınav, e-Danışmanlık, e-Sesli Kitap, e-Destek ve e-Seminer bileşenlerinden oluşmaktadır. Öğrenciler, e-Öğrenme etkinliklerinden ücretsiz olarak 7 gün 24 saat yararlanabilmektedirler.

AÖF şifresi veya E-devlet ile girş sağlayabilirsiniz;

AÖF ŞİFRE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Alacağınız yeni şifre tüm hesaplarınızda (AÖF, Örgün, Personel) geçerli olacaktır.Alacağınız şifreyi 24 saat süresince değiştiremezsiniz.Geçerli şifrenizi, hatırlama özelliği olan uygulamalarda (cep telefonu, tablet bilgisayar, wi-fi ayarları, e-posta programı vs.) kullanıyor olabilirsiniz. Alacağınız yeni şifreyi en kısa sürede hatırlama özelliği olan uygulamalara da girmelisiniz. Yapmadığınız durumda bu tür uygulamalar eski şifreniz ile çalışmaya devam ederse hesabınızın geçici olarak kilitlenmesine yol açabilir.

AÖF ŞİFREMİ UNUTTUM: AÖF ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifremi unuttum, kaybettim, hatırlamıyorum. Yeni şifre nasıl alabilirim?Yetkili Birimin Cevabı - 20/09/2017 14:20

Şifrenin unutulması ya da kaybedilmesi gibi durumlarda;

AÖF bürosuna bizzat başvurarak,

0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasını Üniversitemizde kayıtlı olan cep telefonu numarası ile arayarak,

www.anadolu.edu.tr adresinin "Şifre İşlemleri" bağlantısından yeni şifre alınabilmektedir.