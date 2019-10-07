AÖF kayıt yenileme ücretleri: AÖF harçları hangi bankaya yatırılacak?

07.10.2019 10:22

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Anadolu Üniversite Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada kayıt yenileme; ders seçme ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi şeklinde olacak. 2019-2020 AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemi yapmak isteyen adaylar, AÖF kayıt yenileme ücretleri ve harçların hangi bankaya yatırılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME

AÖF duyurularına göre, kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri; 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

AÖF DERS SEÇİMİ

Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebiliyor. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ: AÖF HARÇLAR HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında ve bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alıyor. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

MAZERETLİ KAYIT YENİLEME TARİHİ

18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret kabul edilmiyor. Bu nedenle öğrenci, Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapamayacak. Aynı zamanda Güz Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.