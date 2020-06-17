Antikor testi nedir? Antikor testleri hangi illerde yapılacak? Antikor test üretimi! Koronavirüs için antikor testleri!
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Antikor testi nedir? Antikor testleri hangi illerde yapılacak? Antikor test üretimi! Koronavirüs için antikor testleri!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomiyi kalkındırmak için tıbbi alanda en çok ihtiyaç duyulan testlerden Antikor testlerinin birçok ilimizde üretileceğini açıkladı. Antikor testi nedir? Antikor testleri hangi illerde yapılacak? Antikor test üretimi! Koronavirüs için antikor testleri!

Antikor testi nedir? Antikor testleri hangi illerde yapılacak? Antikor test üretimi! Koronavirüs için antikor testleri!
17.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:14

Mustafa Varank, ekonomiyi kalkındırmak ve tıbbi teknolojide atılım yapmak için tıbbi alanda en çok ihtiyaç duyulan testlerden Antikor testlerinin birçok ilimizde üretileceğini açıkladı. Antikor testleri ile ilgili detaylar ve hangi illerimizde yapılacağını haberimizde ele aldık.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle koronavirüs geçirdiğini gösteriyor.

Antikor testi nedir? Antikor testleri hangi illerde yapılacak? Antikor test üretimi! Koronavirüs için antikor testleri!
ANTİKOR

ANİTKOR TESTLERİ HANGİ İLLERDE ÜRETİLECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuştu. Varank; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacağını açıkladı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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