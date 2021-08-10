Antibiyotik kullanırken aşı olunur mu? Aşıların uygulanmaması gereken durumlar nelerdir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama devam ediyor. Aşı rendevusu alan vatandaşlar, antibiyotik kullanırken aşı olunur mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, aşıların uygulanmaması gereken durumlar nelerdir? Koronavirüs aşısı olacaklar nelere dikkat etmeli? Antibiyotik kullanırken aşı olunur mu?

Antibiyotik kullanırken aşı olunur mu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Koronavirüs aşısı olacaklar nelere dikkat etmeli? Aşıların uygulanmaması gereken durumlar nelerdir?

COVID-19 aşısı sonrası en sık görülen yan etkiler nelerdir?

Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir.

COVID-19 pozitif isem ve bilmiyorsam aşı olursam bir şey olur mu?

COVID-19 testi yapılmadan aşı yapılıyor. COVID-19 pozitif isem ve bilmiyorsam bir şey olur mu? COVID-19 pozitif olan bir kişiye COVID-19 aşısı uygulanmasının olumsuz bir etkisi yoktur.

Aşıların uygulanmaması gereken kişiler var mıdır ?

Aşıların uygulanmaması gereken durumlar son derece nadirdir. Aşıların kesin uygulanmaması gereken durumlarda ilgili aşı uygulanmaz.Önlem alınarak aşı yapılacak durumlarda aşı takviminin ne şekilde tamamlanacağına, takip eden hekim tarafından karar verilir.

AŞILARIN UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Bir aşının daha önceki dozlarında gelişen ciddi bir alerjik reaksiyon olan anafilaksi durumunda, o aşının sonraki dozlarıyapılmamalıdır.

Bir aşı bileşenine karşı gelişen anafilaktik reaksiyon durumunda, bu maddeyi içeren diğer aşılar da yapılmamalıdır.

Hekim tarafından belirlenmiş ağır bağışıklık eksikliklerinde (hastalık veya ilaçlara bağlı), canlı aşılar (BCG, KKK, ağızdan çocuk felci aşısı, suçiçeği aşısı) yapılmamalıdır.

Aşılanmaya engel oluşturmayan durumlar

Aşağıda belirtilen durumlarda aşı uygulaması ertelenmez, aşı takvimine göre uygulamaya devam edilir.

Allerji veya astım (yukarıda anlatıldığı gibi, aşının belirli bir bileşenine karşı bilinen bir alerjidışında),

38.5 °C'nin altında seyreden solunum yolu enfeksiyonu veya ishal gibi hafif hastalıklar,

Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü, ailede havale geçirme, felç veya epilepsi bulunma öyküsü (aşı yan etkileri genetik geçiş göstermez),

Antibiyotik tedavisi görme,

Anne sütü alma,

Kronik kalp, akciğer, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklar, serebral palsi, Down sendromu gibi kalıcı nörolojik durumlar, prematürite (asılama ertelenmemelidir), •Ameliyat öncesi ve sonrası, gelişmegeriliği, yenidoğan sarılığı öyküsü,

Topikal (cilt üzerine krem/merhem), aerosol (solunum yolu ile) şeklinde veya lokalize eklem içi (intraartiküler, intrabursal veya tendon içi vb.) steroid kullanımı ya da ağız yolu ile düşük doz steroid kullanımı (2 mg/kg veya 20 mg/gün dozundan az), havale geçirme öyküsü

Aşılama sonrası ateş görülebileceğinden, ateşli nöbet geçirme öyküsü olan çocuklarda ateş çıkması beklenen dönemde ateş düşürücü verilmesi uygundur. Çocuk nöbet tedavisi alıyorsa tedavisine aksatılmadan devam edilmelidir.

ANTİBİYOTİK KULLANIRKEN AŞI OLUNUR MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan detaylarda antibiyotik tedavisi görenlerin aşı olabileceği belirtiliyor.