Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü Manisa'nın Soma ilçesinde bir apartmanın beşinci katından havalandırma boşluğuna düşen adam ağır yaralandı Manisa'nın Soma ilçesinde bir apartmanın 5.

SOMA, MANİSA (İHA) - Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü

Manisa'nın Soma ilçesinde bir apartmanın beşinci katından havalandırma boşluğuna düşen adam ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki çatıya anten tamiri için çıkan adam bir anlık dikkatsizlikle dengesini kaybederek apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay Soma'nın Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın 5. katındaki anteni tamir için çıkan Yunus Artış isimli vatandaş bir anlık dikkatsizlik sonucu apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Beşinci kattan zemin kata düşen talihsiz adam itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gelirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Artış Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde çok fazla kırık olması nedeniyle Yunus Artış Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü

Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü

Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı

 Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

 Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title