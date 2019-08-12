ANTALYA YİVLİ MİNARE'NİN DİBİNDE TARİHİ MEZARLIK BULUNDU

12.08.2019 13:41

Antalya'da, Selçukluların kenti fethi sonrasında 'Zafer Burcu 'olarak inşa edilen 38 metrelik Yivli Minare'nin hemen dibindeki kazılarda, 30'a yakın mezar ortaya çıktı. Kazılarda minarenin kaybolan çinileri ve kitabesi de bulundu.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde 'külliye' olarak adlandırılan bölgede kentin en önemli sembollerinden Yivli Minare'nin önündeki alanda Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mart ayından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıktı. Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubat'ın, 1225'li yıllarda Alanya'dan Kilikya'ya kadarki Kilikya Ermenilerine karşı gerçekleştirdiği sefer sonrası 'Zafer Burcu' olarak inşa edilen Yivli Minare'nin etrafındaki kazılarda 30'a yakın mezar oraya çıktı.

KAYIP ÇİNİLER VE KİTABE BULUNDU

Minarenin hemen dibindeki mezarların ise hangi döneme ait olduğu bilinmiyor. Selçuklu dönemine ait Müslüman mezarları olabileceği de düşünülen mezarlardan çıkan kemikler incelenecek ve tarihi saptanmaya çalışılacak. Yivli Minare önünde uzun yıllar çay bahçesi olarak da kullanılan ve 4-5 yıl önce kaldırılan alanda yapılan kazılarda ise su arkları bulundu. Mezarların yanı sıra minareye işli olan ancak zamanla yerinden düşerek kaybolan bazı çiniler ile bir de kitabe ortaya çıkarıldı. Alandaki kazıdan çıkan eserler, Antalya Müzesi'ne gönderildi.

HANGİ DÖNEME AİT OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Yivli Minare'nin çevresindeki kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ortaya çıkarılan mezarların hangi döneme ait olduğunun bilinmediğini, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Coşar, kazılarda ortaya çıkan kayıp çiniler ve kitabenin de korunmak üzere Antalya Müzesi'ne gönderildiğini, bu eserlerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

KENTİN SEMBOLÜ

Kaidesi kesme taştan, gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden yapılan 8 yivli minare, Antalya'nın en önemli sembollerinden biri. Yüksekliği 38 metre olup 90 basamaklı merdivenle çıkılabilen ve yivlerinden dolayı 'Yivli' adını alan minare, aslında bir 'Zafer Burcu' olarak inşa edildi. Yivli Minare, 1225 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat'ın Kilikya yönünde gerçekleştirdiği seferle Kilikya Ermenilerinden Alanya'dan Silifke'ye kadar olan bölgeyi Selçuklular'ın hakimiyetine alması sonrasında, tesadüfen aynı dönemde Hristiyanların da Mısır'a, Müslüman topraklarına yaptığı Haçlı Seferi'ne karşı bir cihat özelliği taşıması üzerine 'Zafer Burcu' olarak inşa ediliyor. Bu cihadın bütün İslam dünyası tarafından bilinmesi ve hatırlanması namına yapılan 'Yivli Minare', başarılı seferin işareti olduğu gibi aynı zamanda 'işaret kulesi' vazifesi de görüyor. Doğu tarafından Antalya Körfezi çok girintili çıkıntılı olduğu için yakınlara gelen düşman filosunun görülme ihtimalinin çok zayıf olması nedeniyle, bir şekilde erken uyarı sistemi fonksiyonu da görüyor.

Kaynak: DHA