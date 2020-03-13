ANTALYA-Yatlar turizm sezonuna hazırlanıyor
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Antalya, Çayağzı, Demre, Güncel

ANTALYA-Yatlar turizm sezonuna hazırlanıyor

Yatlar turizm sezonuna hazırlanıyorTürkiye'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde, kış mevsiminde karaya çekilen yatlar, yeni turizm sezonuna hazırlanmaya başladı.

13.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:37
ANTALYA-Yatlar turizm sezonuna hazırlanıyor

Yatlar turizm sezonuna hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde, kış mevsiminde karaya çekilen yatlar, yeni turizm sezonuna hazırlanmaya başladı.Havanın ısınmaya başlaması, 2020 yılı turizm sezonunun yaklaşması dolayısıyla yatların bakımına başlandı.Çayağzı Limanı bölgesindeki yatların bulunduğu alanlar şantiyeye döndü.

Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki alanlara çekilen yatların, öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Ardından yatların eskiyen boyaları yakılarak, kazınıyor. Eskiyen ve çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Kazınan bölümler zımpara ile temizleniyor. Yatların alt bölümlerindeki açılan tahta araları 'kalafatlama' denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar, sonra macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boyayla boyanıyor. Yatların suyla temas etmeyen üst bölümleri, zımparalanarak eski vernikler temizleniyor. Ardından makineyle temizleniyor. Temizlenen bölümlere yeni vernik çekiliyor. Yatın tüm bölümleri, yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor. Bazı yatlarda boy büyütme çalışması yapılıyor. Yatlar baştan başa yenileniyor. Yeni sezon öncesi, farklı boyutlarda yeni yatların yapımı gerçekleştiriliyor. Demre'nin Çayağzı Limanı'nda her taraf bir şantiye gibi. Yatların arasından, üstünden farklı makine sesleri geliyor. Herkes yatını umutla beklediği turizm sezonuna yetiştirmeye, Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Çayağzı Bölgesi'ndeki karaya çekilen günübirlik ve mavi yolculuk olmak üzere yaklaşık 90 yatın sahibi, yat ustaları harıl harıl çalışıyor. Yenilenen ve bakımı yapılan yatlar nisan ayı başından itibaren Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmaya başlayacak. Tüm yatlar mayıs ayı başında denize indirilmiş olacak.

'TEKNE SU ALMAZ'İlçede çalışan ve nadir bulunan kalafat ustası Ercan Altan, "Buna kalafatlanma denir. Her yıl bunu yaparız. Bu aralara kalafatı yaparız. Tekne su almaz. Bunun üzerine macun yapılır" dedi.

'GELİN GİBİ SÜSLEYİP, HAZIRLIYORUZ'

Teknesini yeni sezona hazırlayan yat kaptanı Mehmet Kucur, "Kasım ayı itibariyle teknelerimizi karaya çektik. Şimdi de sezon yaklaştığı için bakımlarına başladık. Çürük olan yerlerini değiştirdik. Gereken yerlerini zımparaladık. Macun yaptık. Vernik yapılacak yerlere vernik yaptık. Sezona bir gelin gibi süsleyip, hazırlıyoruz. Zamanı gelince denize indireceğiz" diye konuştu.

'İNŞALLAH İYİ BİR SEZON GEÇER'

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan da şöyle dedi:

"Geçen yıl kasım ayında sezonumuzu kapattık. Teknelerimizi karaya çektik. Yeni sezonumuz için teknelerimizin bakımını yaptık. Dünya cenneti Kekova bölgesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah iyi bir sezon geçer."

Kaynak: DHA

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Manşet

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