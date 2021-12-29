Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı (3) - Haberler
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Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı (3)

Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı (3)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

KAYMAKAM KOLSUZ: TEYAKKUZDAYIZMeteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Kumluca'da Kaymakam Uğur Kolsuz, "Kumluca Kaymakamlığı olarak biz, Kumluca Belediyesi'ne tüm kepçe, dozer gibi araçların hazır tutulması yönünde uyarıda bulunduk.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - KAYMAKAM KOLSUZ: TEYAKKUZDAYIZ

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Kumluca'da Kaymakam Uğur Kolsuz, "Kumluca Kaymakamlığı olarak biz, Kumluca Belediyesi'ne tüm kepçe, dozer gibi araçların hazır tutulması yönünde uyarıda bulunduk. Gerektiği durumlarda, DSİ'den ve hatta özel sektörden de kepçe gibi iş makinesi desteği isteyebiliriz. Halkımızın da tedbirli olması için belediye hoparlöründen ilan yaptırıyoruz. Tüm halkımızı tedbirli olmaları yönünde buradan uyarıyoruz" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,


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Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Son Dakika Haberleri

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