ANTALYA Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi
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Hasan Balık, Gebiz, serik, Güncel

ANTALYA Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi

Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdiANTALYA'nın Serik ilçesinde, veteriner hekim Hasan Balık, bir aracın çarpması sonucu çenesi kırılan gebe keçisini ameliyat edip, 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuşturdu.

22.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:46
ANTALYA Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi

Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, veteriner hekim Hasan Balık, bir aracın çarpması sonucu çenesi kırılan gebe keçisini ameliyat edip, 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuşturdu. Doğumu da sağlıklı bir şekilde gerçekleşen 'Sarıkız' adlı keçisinin yavrularına, 'Covid' ve 'Korona' isimlerini koydu.

Veteriner hekim Hasan Balık'ın gebe keçisine, 2 ay önce Gebiz Mahallesi'nde otlarken yola çıkınca bir araç çarptı. Keçinin, çenesi çift taraflı ve parçalı şekilde kırıldı. Normalde bu tür kaza sonrasında keçilerin hemen kesildiğini belirten Hasan Balık, 'Sarıkız' isimli keçisine hem gebe olduğu hem de çok sevdiği için kıyamadı. Balık'ın tedavisini yaptığı keçi, bir süre sonra ikiz yavru dünyaya getirdi. Hasan Balık, yavrulardan erkek olanına Covid, dişi olanına ise Korona ismini verdi.

Yaşanan süreci anlatan Hasan Balık, 'Veteriner hekim olarak yılardır kedilere ve köpeklere birçok ortopedik operasyon yaptım ve çok güzel iyileşmelere şahit oldum. Kendi keçimi ameliyat etmek duygusal anlamda zorlayıcıydı. Başarısız olmak gibi bir şansım yoktu. Anestezi etkisi ile yavruları kaybetme ihtimali çok yüksekti. Güzel bir ekip çalışması ve anestezi ile en kısa sürede eksternal fiksatörü (kırık kemikleri yerinde tutan cihaz) yerleştirmeyi başardık. Teknik açıdan yapılabilecek en iyi seçenekti. Şu an gayet sağlıklı. Normal beslenmesine devam edebiliyor. Bu süreçte 2 yavrumuzun doğması ise veteriner hekim olmaktan en keyif aldığım andı. Hayvanların duygularını hissediyorum ve onlara yardım etmek beni mutlu ediyor. Yavruları da gayet sağlıklı. Keçimizin adı Sarıkız, artık gündemde kornona olduğu için yavrulardan erkek olanın ismi Covid, dişi olanın ismi de Korona oldu" diye konuştu.

ANTALYA Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi

Kaynak: DHA

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ANTALYA Tedavisini yaptığı keçisinin yavrularına 'Covid' ve 'Korona' adını verdi

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