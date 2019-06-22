ANTALYA Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Antalya'da, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da, nem oranının yüzde 62'ye yükselmesiyle sıcaktan bunalan kağıt toplayıcısı Suriyeli bir grup çocuk, Etiler Mahallesi'ndeki süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kağıt toplama arabaları havuzun yanındaki parka bırakan yaşları 10 ile 13 arasında değişen Muhammed, Ali, Salih ve Ahmet uzun süre suda eğlendi. Çocuklar suyun kirine ve elektrik çarpması gibi tehlikelere aldırış etmeden derinliği 60 santimetreyi bulan havuzda serinledi. Zaman zaman sudan çıkan ve koşarak havuza atlayan çocuklar, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen saatlerce yüzerek, serinlemenin keyfini sürdü.

Kaynak: DHA