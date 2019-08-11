Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

11.08.2019 18:20

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Öğle saatlerinden sonra kurbanlıklarını kesenlerin de gelmesiyle özellikle ünlü Konyaaltı Sahili doldu.

Bazı vatandaşlar denizde serinlerken, bazı vatandaşlar gölgede serinlemeyi tercih etti. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hemde denizde oyun oynamanın keyfini yaşadı.

Kaynak: AA