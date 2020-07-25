ANTALYA Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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ANTALYA Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

25.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:57

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

*- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Fatih Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Niyazi Karabulut (78) idaresindeki 07 CZJ 70 plakalı otomobille Ayşe Korucu'nun (35) kullandığı 07 ANK 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Niyazi Karabulut araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri Niyazi Karabulut'u sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Karabulut, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ANTALYA Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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