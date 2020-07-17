ANTALYA Oto galerici cinayetinde 7 sanık için müebbet istendi
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ANTALYA Oto galerici cinayetinde 7 sanık için müebbet istendi

Oto galerici cinayetinde 7 sanık için müebbet istendiAntalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

17.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:17

Oto galerici cinayetinde 7 sanık için müebbet istendi

Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 7 sanığın ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. (30) ile tartıştı. Tartışmanın ardından araya girenler onları barıştırdı. Ancak C.C. kendisine hakarette bulunup, darp ettiğini iddia ettiği Emrullah Oğrak'a kin besledi. 6 arkadaşı ile birlikte yeniden galeriye giden C.C., burada Oğrak ile yeniden tartıştı. Ardından, Oğrak kimin ateş ettiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalarla öldürüldü.

Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüphelileri yakaladı. Cinayeti önce üstlenip, ardından inkar eden C.C. ile cinayeti işlediği öne sürülen H.Y. (42) ve olaya karışan E.V.A. (33), S.A. (27), G.L. (30), Y.Ö. (34) ve M.K. (25), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların ifadelerine yer verildi. Sanıklardan C.C. ile H.Y.'nin suçu birbirlerinin üzerine attığı kaydedilen iddianamede, cinayetin iki şüpheli tarafından işlendiğine dikkat çekildi. İddianamede, şüpheli C.C.'nin oto tamircisi, maktulün ise oto galericisi olduğu belirtilerek şu tespitlerde bulunuldu:

"Oto tamircisi şüpheli C.C. ile maktul arasında, zamanında tamir edilmeyen otomobil nedeniyle husumet oluştuğu, olaydan bir gün önce maktulün bir arkadaşı ile birlikte şüpheliler C.C. ile M.K.'ı darp ettikleri, ancak aynı gün karakola müracaat ettikleri sırada anlaşarak şikayetlerinden vazgeçtikleri belirlenmiştir. Buna rağmen şüpheli C.C.'nin bu olayı kendine yediremeyip, yakın arkadaşı olan diğer şüphelilere de durumu anlatıp maktulün iş yerine gittikleri ve darp edilmesinin hesabını sorma konusunda fikir birliğine vardıkları anlaşılmıştır. Şüpheliler, iki av tüfeği ve iki bıçak bulunan iki araçla olay yerine gitmişlerdir. Maktulün iş yerine gidildiğinde, gerek şüpheli C.C., gerekse şüpheli H.Y.'nin ayrı ayrı av tüfeğini kullanıp maktule doğrulttukları, defalarca kez maktulü hedef alarak ateş ettikleri, maktulün iş yerinde maddi zarar meydana geldiği, maktulün aldığı darbeler neticesinde yaşamını yitirdiği, otopsi tutanağına göre de; vücuduna pek çok saçma tanesinin isabet ettiği ve bu şekilde yaşamını yitirdiği, dolayısıyla bütün şüphelilerin aynı suçtan birlikte hareket ederek sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

7 sanığın ömür boyu hapis istemiyle yargılanacağı davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

21 mayıs 2020 ve 232 mayıs 2020 tarihlerinde, olay yeri ve adliyeye sevk görüntüleri arşiv

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

ANTALYA Oto galerici cinayetinde 7 sanık için müebbet istendi

Kaynak: DHA

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