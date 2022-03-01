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Antalya OSB'de Ali Bahar yeniden başkan seçildi

AA, Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Antalya OSB'de Ali Bahar yeniden başkan seçildi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ali Bahar, yeniden göreve getirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ali Bahar, yeniden göreve getirildi.

Bahar, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Antalya ile yatıp, Antalya ile kalktıklarını, kentin, insanın sorunlarına çare olmak için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Bahar, iş dünyasını en iyi şekilde temsil edip, tarımın, turizmin, sanayinin ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli lobi çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini bildirdi.

Yeni dönemde de daha güçlü bir Antalya için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını aktaran Bahar, "Antalya OSB, sizlerden aldığı güç ile çok daha iyi noktalara gelecek, gelişimini ve büyümesini sürdürecektir. Göreve geldiğimizde 'burayı yönetmek çok kolay olacak, çünkü bizden önceki tüm başkan ve yönetimler bize öyle bir miras bıraktı ki üzerine sadece vizyon yazmak kalacak' demiştim, aynen öyle oldu." diye konuştu.

Tek listenin yer aldığı kongrede, Bahar ve yönetimi oy birliği ile yeniden seçildi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, OSB, Güncel, Haberler

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