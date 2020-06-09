Antalya'nın yayla yollarında kar temizliği
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Antalya'nın yayla yollarında kar temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Morca Yaylası'na ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda kar temizliği ve onarım çalışması yapıyor.

Antalya'nın yayla yollarında kar temizliği
09.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:13

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Morca Yaylası'na ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yolda kar temizliği ve onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz ayında yaylaya çıkan vatandaşların rahat ulaşım yapması için grup yollarında bakım ve onarım çalışması yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akseki'nin Morca Yaylası yolunda bir yandan düzenleme yaparken, diğer yandan yolun 20 kilometrelik karlı kısımlarında yol açma çalışması yapıyor. Çukurköy, Çaltılıçukur, Pınarbaşı, Güçlüköy, Güzelsu mahalleleri ile Gündoğmuş ilçesi Güneyyaka Mahallesi sakinlerinin de kullandığı grup yolu üzerinde malzemeli yol bakımı yapılıyor, bozulan kısımlar onarılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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