Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Zeytinada Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Çevredeki vatandaşlar da alevlerin evlere sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 6 dönüm meyve ağacı ve kızılcam ormanı zarar gördü, bir ahır yandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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