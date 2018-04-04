Antalya Mehmetçiğe Mehterli Destek
Mehmetçiğe mehterli destekSERİK Belediyesi Mehter Takımı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe söyledikleri marşlarla destek verdi.
Mehmetçiğe mehterli destek
SERİK Belediyesi Mehter Takımı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe söyledikleri marşlarla destek verdi.
Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın talimatıyla kurulan 18'i belediye personeli 27 kişiden oluşan Mehter Takımı çalışmalarını sürdürüyor. Mehteran başı Abdullah Alagöz öncülüğünde çalışmalarını Kadriye Beach Park'ta devam ettiren Mehter Takımı, ilk konserini cuma günü Çınaraltı Meydanı'nda verecek.
Mehter Takımı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe 'Hücum Marşı'nı söyleyerek destek verdi. Mehter Takımı üyeleri, Onlar emretsin, koşa koşa askerimizin yanında oluruz dedi.