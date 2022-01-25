Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor Tır hariç diğer araçlara ise zincirli geçişine müsaade ediliyor Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - Antalya- Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Tır hariç diğer araçlara ise zincirli geçişine müsaade ediliyor

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise zincirli geçişine izin veriliyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saatlerinde yeniden kar yağışı başlayan kar yağışı etkili oldu. Akseki'den itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle Akseki merkezde kar kalınlığı 15 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı. Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tedbir amaçlı uzun araçların geçişine izin vermezken, diğer araçların zincirsiz araçların karayolunu kullanmasına izin vermiyor. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan Akseki'nin bir çok mahallesinde de kar yağışının etkili olduğu ve Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iş makineleri ile kar temizleme çalışmaları başlattığı bildirildi.