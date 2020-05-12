ANTALYA Komşusuna drone ile ekmek gönderdi Komşusuna drone ile ekmek gönderdiANTALYA'nın Serik ilçesinde turizmci Hasan Kurt, evden çıkamayan komşusuna dronla ekmek gönderdi.

Komşusuna drone ile ekmek gönderdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde turizmci Hasan Kurt, evden çıkamayan komşusuna dronla ekmek gönderdi. Kurt, "Komşuluk ilişkilerimiz nedeniyle evimdeki ekmeği komşumla paylaştım" dedi.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde kısıtlama nedeniyle evinden çıkamayan Hikmet Akuş, turizmci komşusu Hasan Kurt'tan ekmek istedi. Hasan Kurt, evinin terasına çıkarak drone bağladığı ekmeği insansız hava aracı ile komşusuna yolladı.

Hasan Kurt, "Daha önce dronla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan günlerde marketten alışveriş yapmıştık. Bu haber birçok ulusal kanalda çıktıktan sonra birçok arkadaşımız 'bize de alışveriş yapar mısın' dedi. En son bugün bir komşumuz kendisi sokağa çıkamadığı için benden ekmek istedi. Benim evimde ekmek fazla olduğu için ve komşuluk ilişkileri nedeniyle koronavirüs günlerinde dayanışma olması açısından onlara buradan, kendi evimizden ekmek gönderdik. Komşum kendisi çıkamayınca bize aslında şaka yollu ekmek gönder demişti, ama komşuluk ilişkileri nedeniyle biz bunu şaka olarak algılamadık. Komşumuza bir jest yaparak ekmeğini gönderdik" dedi.

Drone kullanımının Türkiye'de yaygınlaştığına değinen Hasan Kurt, "Birçok amaçla kullanılıyor. Bugün arama kurtarma, çekimlerde ve birçok alanda kullanılıyor. Yurt dışında şu an birçok ülkede taşımacılıkta, bugün kargo hizmetleri dediğimiz bir yerden başka bir yere taşımak için de kullanılabiliyor. Bu Türkiye'de yaygın değil ama bizim yaptıklarımız birçok insan için fikir oluşturabilir. İnşallah daha büyük, daha kapsamlı dronlar daha uzun mesafeler yapar ve birçok insanın işi de kolaylaştırılmış olur" diye konuştu.

Ekmeği alan komşu Hikmet Akuş da, "Hasan Kurt daha önce de marketten alışveriş yaptığı için ben de kendisine telefon ederek ekmek göndermesini istedim. Kendisine ekmeği gönderdiği için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA