24.10.2019 13:02

ANTALYA Kangal köpeğinin tescili alındı

Sivas'ın Kangal ilçesinden Türkiye ve dünyanın birçok noktasına yayılan kangal cinsi köpeklerin tescili alındı. Geçen yıl alınan tescille kangal köpeğinin yurt dışına kaçırılmasının önüne geçildi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Eskisi gibi gelişigüzel götürme olayı olmayacak. Yani kangal olduğunu, izinli olduğunu ve çoban köpeği olduğunu herkes bilecek dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) önceki yıllarda da birkaç kez katılan Sivas'ın dünyaca ünlü kangal köpeği, bu yıl da fuarın maskotu oldu. 3 yaşındaki 'Bozo' adlı dişi kangal, Sivas standında ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Zaman zaman stanttaki görevlilerce fuar alanında gezdirilen 'Bozo'yu en çok da çocuklar sevdi.

ARTIK KİMSE ÇALAMAZ

Uysal yapısı ve korumacılığıyla bilinen kangallar, Sivas'ın Kangal ilçesine tescillenerek bu ırkın özellikleri koruma altına alındı. Önceki yıllarda kangal cinsi köpeklerin farklı yollarla hem Sivas dışına hem de Türkiye dışına kaçırıldığını belirten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, 'Devlet koruması altına alınan Sivas kangal köpeğinin eskiden şehir ve yurtdışına kaçırma, yani izinsiz götürme olayları çok yaşanırdı. Artık koruma altında olduğu için izin alınması gerekiyor. Eskisi gibi gelişigüzel götürme olayı olmayacak. Yani kangal olduğunu, izinli olduğunu ve çoban köpeği olduğunu herkes bilecek. Sorumluluk Kangal Kaymakamlığı'ndadır. Hatta Kangal Kaymakamlığı'nın, Sivas Valiliği ve Özel İdaresi'ne ait özel çiftlikler kuruldu. Bu köpeklerimize sahip çıkmamız lazım. Bu Türkiye'nin değeri diye konuştu.

Sivas'ta özel çiftliklerde de yavru yetiştirme ve ıslah çalışmaları yapanlar olduğunu dile getiren Hastaoğlu, eskiden sadece çoban köpeği olarak bilinen Sivas kangalının son yıllarda uysallığı ve ailesi, sahibine sadakati dolayısıyla evlerin bahçelerinde, askeri ve narkotik birimlerde de kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Kangal köpeğini Aksaray malaklı cinsiyle karıştıranlar olduğunu da aktaran Hastaoğlu, 'Malaklı, kangaldan biraz daha yüksek olur ve ağız yapısı biraz daha sarkıktır. Görüntü itibarıyla o belki biraz daha hoş gözükebilir. Kangal köpeğinin ağız yapısı biraz sivri, patileri çok geniş, kuyruk kıvrımdır, ırkımız tam bu şekildedir dedi.

Kaynak: DHA