ANTALYA FRENK YEMİŞİNİN KİLOSU DALINDA 5- 7 LİRA
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ANTALYA FRENK YEMİŞİNİN KİLOSU DALINDA 5- 7 LİRA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanında bölge üreticilerinin yıllar önce hobi amaçlı diktikleri ağaçlarda yetişen Frenk yemişleri, son dönemde önemli bir ekonomik değer kazandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde doğada kendiliğinden yetişmesinin yanında bölge üreticilerinin yıllar önce hobi amaçlı diktikleri ağaçlarda yetişen Frenk yemişleri, son dönemde önemli bir ekonomik değer kazandı. İlçede bahçeleşmesi olmayan ancak üretim alanı geniş olan Frenk yemişleri, kalitesine göre dalında kilosu 5 ila 7 liradan alıcı buluyor.

Gazipaşa'da bahçeleşmesi olmayan Frenk yemişi, genelde kırsal, su olmayan kıraç bölgelerde kendiliğinden yetişmesinin yanında üreticilerin bahçelerine yemek için diktikleri tropikal ürün iken, son 3-4 yıldır ekonomik olarak değerlenmesiyle üreticilerin dikkatini çekmeye başladı. Latince adıyla 'Opuntia ficus-indica' olan, halk arasında da 'Hint inciri', 'Frenk inciri', 'Frenk yemişi', 'Mısır inciri', 'Babutsa', 'pabuç inciri', 'kaynanadili', 'kürek yemişi' gibi olarak da adlandırılan bu yemişin kilosu şu günlerde dalında kalitesine göre kilosu 5 liradan başlayıp 7 liraya kadar alıcı buluyor. Yaşına, büyüklük ve genişlemesine göre bir ağaç 100 kilo ile 1 ton arasında meyve tutumu yapabiliyor. Dikenli bir ürün olması özelliğiyle hasadı sabah erken saatlerde koruyucu malzemelerle yapılabilen bu yemiş, ilçenin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişiyor. Hiçbir bakım gerektirmeyen Frenk yemişi, halk tarafından bolca tüketilmesinin yanı sıra ilçe ekonomine de katkı sağlıyor.

'SON 3-4 YILDIR POPÜLER OLARAK ALIM SATIMI YAPILMAKTA'

Örtü altı yaş sebze meyve üreticisi Cengiz Uğur, "Hobi olarak diktiğimiz bu ağaç yaklaşık 20-25 yıllık. Son 3-4 yıldır popüler olarak alım satımı yapılmakta. Bu yıl ürünün kalitesine göre 5 liradan, 7 liraya kadar satılıyor. Ben bu ağaçtan yaklaşık 1 ton ürün almaktayım. Ekonomime katkı sağlıyorum" dedi.

'HASADI BİRAZ ZAHMETLİ BİR ÜRÜN'

Gazipaşa'da tropikal meyve tüccarlığı yapan Kemal Özarslan, "Gazipaşa'da tropikal ürünlerden avokado, mango, passiflora, Frenk yemişi vb. ürünleri alıyorum. Bugün de Frenk yemişi alıyoruz. Kilosu kalitesine göre 5 liradan başlıyor, 7 liraya kadar çıkıyor. Hasadı biraz zahmetli bir ürün, dikkat istiyor. Bizlerde üreticiden aldığımız ürünleri paketleyip İstanbul, Ankara, İzmir vb. illerimize gönderiyoruz. Buralarda da tüketiciyle buluşuyor" diye konuştu.

ANTALYA FRENK YEMİŞİNİN KİLOSU DALINDA 5- 7 LİRA
ANTALYA FRENK YEMİŞİNİN KİLOSU DALINDA 5- 7 LİRA
ANTALYA FRENK YEMİŞİNİN KİLOSU DALINDA 5- 7 LİRA
ANTALYA FRENK YEMİŞİNİN KİLOSU DALINDA 5- 7 LİRA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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