Antalya DOB sahnesinde dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirilecek

FATİH, İSTANBUL (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atay Ergezen tarafından sahneye konulacak konserde sevilen ve bilinen operetlerin aryaları ve ansambları seslendirilecek.

Konserde soprano Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran, Erdi Can Aybaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve piyanist Metin Kiper sahne alacak.

Sahne düzeni Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanan konser, 23 Kasım Salı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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