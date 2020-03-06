Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi
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Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi

27-29 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Antalya Diplomasi Fuarı, koronavirüs riski sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Fuarın hangi tarihte yapılacağı ise henüz açıklanmadı.

06.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:46
Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi

'da 27-29 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Diplomasi Fuarı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını engel oldu. Dışişleri Bakanlığı, fuarın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.

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