Yol kenarında kanlar içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu! Eski karısı gözaltında - Haberler

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Yol kenarında kanlar içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu! Eski karısı gözaltında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol kenarında kanlar içerisinde çıplak erkek cesedi bulundu! Eski karısı gözaltında

Antalya'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Jandarma, bölgeye yakın bir evde kan izlerinin bulunmasının ardından ölen kişinin eski eşi ve yanındaki bir şahsı gözaltına aldı.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Geyikbayırı Mahallesinde yol kenarında bir kişinin kanlar içinde çıplak ve hareketsiz şekilde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

VÜCUDUNDA YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri 52 yaşındaki Selahattin Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Erbaş'ın kan kaybından ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

YAKININDAKİ EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

Çevrede geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerine yakın bir evde kan izlerine ulaştı. Evde bulunan Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P. (41) gözaltına alındı. Savcılık ve jandarma olay yerinin incelemesinin ardından Selahattin Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Asker, 3. Sayfa, Haberler

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