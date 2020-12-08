Antalya'da yapılandırma kuyruğu
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Antalya'da yapılandırma kuyruğu

08.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:50

- Antalya'da yapılandırma kuyruğu Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairesi önünde uzun kuyruk oluşturdu Antalya Vergi Dairesi önünde uzun borç yapılandırma kuyruğu oluştu.

- Antalya'da yapılandırma kuyruğu

Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairesi önünde uzun kuyruk oluşturdu

ANTALYA - Antalya Vergi Dairesi önünde uzun borç yapılandırma kuyruğu oluştu.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 'borç yapılandırması' için başvuru süreci devam ediyor. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte internet üzerinden başvuru yapamayanlar, yine vergi dairesinin yolunu tuttu. 31 Aralık'ta sona erecek yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Antalya Vergi Dairesi önünde toplanmaya başladı. Mesai saatinin başlamasına dakikalar kala oluşan kuyruk yerleşkeden dışarı taştı. Kaldırım ve yol kenarına kadar uzanan kuyruk işlemlerin başlamasıyla yavaş yavaş azalmaya başladı. Vergi Dairesi görevlileri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında sık sık uyardı ve 3'erli sıra şeklinde işlemlerini yapmaya başladı. HES kodu ve yapacağı işlemleri sorgulanan vatandaşlar daha sonra içeri alındı.

Sırada bekleyen Mustafa Ali Kıraç, trafik cezası ve bandrol borcu olduğunu belirterek, "Borcumu yapılandırmaya geldim. Saat 10.00'da işlem başladığı için kuyruk normal. Sıra bana da gelecek. Yapılandırmayı duydum ve bugün işlem yapmaya geldim. 900 TL değerine borcum var" dedi.

Antalya'da yapılandırma kuyruğu
Antalya'da yapılandırma kuyruğu
Antalya'da yapılandırma kuyruğu
Antalya'da yapılandırma kuyruğu
Antalya'da yapılandırma kuyruğu
Antalya'da yapılandırma kuyruğu
Antalya'da yapılandırma kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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