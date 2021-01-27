Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (9)
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Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (9)

27.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:44
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (9)

KAŞ'TA AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SERALAR ZARAR GÖRDÜKaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde oluşan fırtına, mahalledeki Taşlı Tarla mevkisindeki Gırcalar yolunda bir çam ağacını devirdi.

KAŞ'TA AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi'nde oluşan fırtına, mahalledeki Taşlı Tarla mevkisindeki Gırcalar yolunda bir çam ağacını devirdi. Çam ağacı da bölgeye elektrik sağlayan bir beton direğin üzerine yıkıldı. Beton direk ortasından ikiye bölünerek devrildi. Bölgede kısmen elektrik kesintisi yaşandı. Üretici Mehmet Palamutçu'ya ait 2 dekar, Hakan Yoldaş'a ait 4 dekar marul serası zarar gördü. Seraların bir bölümünü çökerten fırtına, bir bölümünün de plastik örtüsünü attı. Ancak üründe fazla zarar oluşmadı. Fırtına ile beraber yağan yağmur da yollarda sel oluşturdu.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),


Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (9)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (9)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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