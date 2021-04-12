Antalya'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı
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Antalya'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Antalya'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda fuhşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı, olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda fuhşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı, olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kente iş ve daha iyi yaşam vaatleriyle getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerce kullanıldığı belirlenen 12 ev ve bir otele eş zamanlı düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

Operasyonda V.D, T.Y, F.Y, F.K, S.A, L.O. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan T.Y, F.Y, S.A, L.O. ve M.T. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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