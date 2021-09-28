Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılara yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Side Mahallesi'nde İ.K'ye ait evde arama yaptı.
Aramada, 15 kök skunk, 50 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri