Son dakika haber! Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haber! Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu

14.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:54

Son dakika haberleri... Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu.

Fener Mahallesi 1988 Sokak'taki Orkide Apartmanı'nın birinci katında yalnız yaşadığı belirtilen Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Demchenko'yu evde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Servis ekipleri, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğu tespit edildi.

Demchenko'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Son dakika haber! Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber! Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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