Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler » Güncel » Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

13.01.2020 23:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:45
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi Şıkköyü mevkiinde saat 19.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, (31) yönetimindeki 07 VFP 32 plakalı otomobil şarampole savruldu. Kazada sürü Mustafa Demet ve araçta bulunan Ünal Doğan (50) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılmak istenen yaralılardan Ünal Doğan yolda hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler