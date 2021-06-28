Antalya'da sürat teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürat teknesiyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürat teknesiyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Manavgat açıklarındaki 2 sürat teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye yönlendirildi.

Ekipler bir sürat teknesindeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı, diğer teknenin ise bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Sürat teknesinin, bir süre sonra Manavgat sahilinde karaya vurduktan sonra terk edildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi