Antalya'da şiddetli yağış ırmak kenarındaki restoranları sular altında bıraktı - Haberler
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Antalya'da şiddetli yağış ırmak kenarındaki restoranları sular altında bıraktı

Antalya'da şiddetli yağış ırmak kenarındaki restoranları sular altında bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur hayatı adeta etkisi altına aldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur hayatı adeta etkisi altına aldı. Serik ilçesinde yağışlardan dolayı ırmak taştı, tarım arazileri ve restoranlar sular altında kaldı.

Antalya'da 5 gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Serik ilçesinde tarım arazileri ve Sarıabalı Mahallesi'nde bulunan Köprüçayı ırmağı kenarında bulunan restoranlar sular altında kaldı. Sabah saatlerinde Köprüçayı ırmağının taşmasıyla sular altında kalan restorana durumu fak eden işletme sahibi ve çalışanları sandalye ve masaları kurtarmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"4 yıldır burada sel baskını olmuyordu"

Yaklaşık 4 yıldır sel baskını ile karşılaşmadıklarını belirten işletme sahibi Osman Gündoğdu, "Sabah saat 05.30 gibi sel baskını oldu. Buraları komple taştı. Sandalye ve masaları aldık. Çok büyük sel oldu, şu anda yıkıyoruz ve temizlik yapıyoruz. 4 yıldır burada sel baskını olmuyordu. Bu yıl tekrar eskisi gibi sel oldu. 5 gündür sürekli yağmur yağdı için burası böyle oldu" diye konuştu. - ANTALYA

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