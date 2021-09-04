Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
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Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Cumalı Mahallesi'nde Bayram Demir'in kullandığı 07 BLA 13 plakalı kamyonetin kasasında bulunan koltuklardan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden Demir, aracı park ederek, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Başarılı olamayan Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bir süre ulaşıma kapalı kalan Antalya-Serik kara yolu, araçtaki yangının söndürülmesiyle trafiğe açıldı.

Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı
Seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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