Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
22.09.2020 21:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:40

Antalya'nın Kemer ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Habip Çelik'in (62) kullandığı çakıllı kum yüklü traktör, Kuzdere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 7 metre derinliğindeki şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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