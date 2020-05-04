Antalya'da sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı
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Antalya'da sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı

Antalya'da sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı
04.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:54

Antalya'da sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı Yayalar su birikintilerinden ya geçemedi, yada dalmak zorunda kaldı Antalya'da, aralıklarla yağan sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı.

Antalya'da sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı

Yayalar su birikintilerinden ya geçemedi, yada dalmak zorunda kaldı

ANTALYA - Antalya'da, aralıklarla yağan sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı. Araç trafiği ise yavaş ilerledi.

Turizm kenti Antalya'da günlerdir kapalı olan hava iki gündür yerini aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Kentte dün etkili olan sağanak yağış, ise bugün akşam saatlerinde başladı. Mesai çıkışına yakın başlayan ve aralıklarla aniden bastıran sağanak yağış yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu, yayalara zor anlar yaşattı. Şemsiyesi olmayan yayalar durak ve iş yerlerinin saçaklarına sığındı. Yağmura rağmen yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Ara sokaklardan çıkan su birikintilerinden yayalar güçlükle atladı, bazıları ise suya dalmak zorunda kaldı.

Antalya'da sağanak yağış yayalara zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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