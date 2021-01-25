Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı

25.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:09

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manavgat'tan Serik istikametine giden Samet Kılıç'ın kullandığı 07 ALK 649 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Cemalettin Kurtlu idaresindeki 34 PF 2974 plakalı otomobil ile 33 FC 047 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler Kılıç ve Kurtlu ile 34 PF 2974 plakalı otomobilde bulunan Leyla Çadır ve Sultan Şen yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı
Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:09:21. #1.14#
title