Antalya'da ormanlık alana Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Antalya'da ormanlık alana Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'da ormanlık alana Hint keneviri ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alana ektiği Hint kenevirinden uyuşturucu elde ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alana ektiği Hint kenevirinden uyuşturucu elde ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, E.Ç'nin ormanlık alana Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Küçüklü Mahallesi Çakmak mevkisindeki ormanlık alanda yapılan aramada, 12 kilo 500 gram kubar esrar, 683 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç, karakoldaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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