Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 49 uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 49 uyuşturucu operasyonunda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin daha çok buzdolabı ve kanepe altlarında saklandığı görüldü. Öte yandan narkotik köpeği tarafından bir ticari takside yapılana aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifresi amacıyla bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında; Zeytinköy Bölgesi olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka Mahalleleri olmak üzere il genelinde uyuşturucu madde alıcı ve satıcısının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgelere yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Narkotik köpeği ticari takside buldu

Narkotik polisleri tarafından 01-10 Ağustos 2021 tarihleri arasında; 49 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilerek, 63 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 23 kilo 847,40 gram ve 22 bin 781 adet uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 985 TL, 120 Euro ve 60 Dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin daha çok buzdolabı ve kanepe altlarında saklandığı görüldü. Öte yandan narkotik köpeği tarafından bir ticari takside yapılana aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü
Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Demir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Berdan Mardini Süreyya Yalçın Mustafa Sandal
Spor Muslera Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 20:02:43. #1.15#

title