Antalya'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı
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Antalya'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı

Antalya'da, Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

31.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:52
Antalya'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı

'da, 'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

(AGD) Antalya Şubesince, Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


AGD Şube Başkanı Ahmet Pişirici, yaptığı konuşmada, Antalya ile ülke genelinde 600'e yakın noktada Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Pişirici, inançlarının "Hakk'ı hak bilip Hakk'a tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı" gerektirdiğini dile getirdi.

İlahiler seslendirilen etkinlikte, Siyeri Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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