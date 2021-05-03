Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı
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Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havuz başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havuz başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı.

Eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması ve haberlere konu olması üzerine Sorgun bölgesindeki 5 yıldızlı otelde inceleme yapıldı.

Evrak kontrolü yapılan otelin diğer kurallara uygun olup olmadığına da bakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uygulandı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlayacak. Raporlara göre gerekli yaptırım uygulanacak." dedi.

Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı
Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı
Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı
Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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