Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği tepki çeken eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havuz başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havuz başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ihlal edilerek düzenlenen eğlenceyle ilgili inceleme başlatıldı.

Eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması ve haberlere konu olması üzerine Sorgun bölgesindeki 5 yıldızlı otelde inceleme yapıldı.

Evrak kontrolü yapılan otelin diğer kurallara uygun olup olmadığına da bakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibince otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uygulandı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "İncelemeler sonucunda ilgili kurumlar gerekli olan raporları hazırlayacak. Raporlara göre gerekli yaptırım uygulanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur