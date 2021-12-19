Antalya'da korku dolu anlar - Haberler
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Antalya'da korku dolu anlar

Antalya'da korku dolu anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki dev hortum, karayolundaki araçların hemen yanı başından geçti.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizdeki dev hortum, karayolundaki araçların hemen yanı başından geçti. O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansırken, bazı vatandaşlar ürküten doğa olayını gülerek, bazılarıysa korkarak karşıladı.

Alanya'nın Avsallar ve İncekum mahallelerinde bugün üst üste hortum çıktı. İncekum'da çekilen bir görüntüde ise, denizde saat 13.30 sıralarında oluşan devasa hortum cep telefonu kameralarına yansıdı. Denizden bir anda kıyıya gürültülü bir şekilde yaklaşan hortum, D400 karayoluna doğru ilerledi. Araçlara çok yakın kısımdan geçen hortum bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı sürücüler hortumu görünce araçlarını durdurdu. Bir sürücü hemen önünden geçen hortumu gülerek karşılarken, bazılarıysa korku dolu anlar yaşadı. Bir araçtaki vatandaş, hortum sırasında aracı hareket ettiren sürücüye, "Gitme dur gitme. Arabanın önünden geçti gitti" diye seslendi. Dağlık alana doğru ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. - ANTALYA

Antalya'da korku dolu anlar

Antalya'da korku dolu anlar

Antalya'da korku dolu anlar

Antalya'da korku dolu anlar

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