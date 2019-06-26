Antalya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Antalya'nın Kumuluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Antalya'nın Kumuluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçe merkezine seyir halindeyken direk hakimiyetini kaybeden Zafer Yılmaz (47) idaresindeki 34 SA 2631 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Gavur Deresi'ne uçtu. Kendi imkanlarıyla dere yatağından çıkan Zafer Yılmaz, 112 acil ekipleri tarafından kontrol amaçlı olarak Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca birimi itfaiye ekipleri tarafında dere yatağından çıkarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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