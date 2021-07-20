ANTALYA'DA KAYIP ECRİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve 24 saat geçmesine rağmen izine rastlanılmayan Ecrin Keskin'in (2) annesi Zübeyde Keskin, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken kaybolan ve 24 saat geçmesine rağmen izine rastlanılmayan Ecrin Keskin'in (2) annesi Zübeyde Keskin, kızının bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Kızının hareketli çocuk olduğunu ancak babaannesi Fatma Keskin'in yanından ayrılma gibi huyu olmadığını belirten anne Keskin, 'Günlerdir hastanedeyim. Kızımın kaybolduğunu söylediler. Eve geldim, kızımı arıyorum ama yok. Bulamadık. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.

Ecrin'in kaybolduğu gün yanında durduğu babaannesi Fatma Keskin de gözü yaşlı arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Ecrin'in kısa süreliğine dışarı çıktığını sonrasında haber alamadığını anlatan Keskin, 'Bir anda başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Nereye gitti' Aradık ama bulamadık. Dedesi boğazına kadar suya daldı, derede aradı ama o da bulamadı. Aklıma tek bir şey geliyor. Kaçırıldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan ekipler, akşam saatlerine kadar çevredeki 8 su kuyusunu tek tek inceledi. Ecrin'e ait bir ize kuyular ve çevresinde de rastlanılmadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı