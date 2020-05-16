Antalya'da karantinaya alınan mahallelerde sıkı güvenlik önlemi
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Antalya'da karantinaya alınan mahallelerde sıkı güvenlik önlemi

ANTALYA'da karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Antalya'da karantinaya alınan mahallelerde sıkı güvenlik önlemi
16.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:25

ANTALYA'da karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Polis, kaçak giriş ve çıkışları önlemek için iki mahallenin etrafını demir bariyerle kapatıldı. Mahalleye girmek ve çıkmak isteyenler ilginç görüntü oluşturdu.

Turizm kenti Antalya'da 'Zeytinköy' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ndeki farklı adreslerde yaşayan kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı ve hastalarla teması olanların farklı sokaklarda ikamet ettikleri belirlendi. Bunun üzerine Muratpaşa Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplandı. Kurul, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Yeşildere ile Gebizli mahallelerindeki bazı alanların dün karantinaya alınmasına karar verdi. Sınırları belirtilen alanların kontrol altına alınarak görevli personel harici giriş ve çıkışlara kapatılmasını kararlaştıran kurul, hastalarla teması olanların 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına ve tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına hükmetti.Karantina kararının ardından iki mahallede alınan güvenlik tedbirleri artırıldı. Polis, kaçak giriş ve çıkışları önlemek için mahallelerin etrafını demir bariyerle kapattı. Mahalleye girmek ve çıkmak isteyenler ilginç görüntü oluşturdu. Çocuğunun bezinin bittiğini söyleyen bir kişi, dışarıda bulunan yakınından yardım istedi. Ancak polis, bezi kendilerinin değil vefa ekiplerinin temin edeceğini belirtilerek, kabul etmedi. Karantinaya alınan mahallede ekmek ve gıda dağıtımı belediye ekipleri tarafından dağıtılırken, mahalle içinde ise sağlık ekipleri çalışma yapıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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